Ярославль, 26 мая 2021, 12:08 — REGNUM В Кировском и Ленинском районах Ярославля размещается 350−400 электросамокатов для проката через мобильное приложение. Об этом сообщается в материале мэрии города, который направлен в муниципалитет города.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты обратили внимание на проблемы с безопасностью самокатов в центре города. По информации мэрии, шерингом самокатов занимаются 2 юридических лица и один индивидуальный предприниматель. Никаких договоров с городскими властями у них нет.
Мотовилов также сообщает, что регулирования деятельности электросамокатов в России нет.
Практики упорядочивания движения электросамокатов в других регионах также на данный момент нет, пишет заместитель мэра. Между тем мэрия провела уже три совещания по этому вопросу с представителями ГИБДД и владельцев самокатов.
Как владельцы самокатов обяжут пользователей соблюдать ПДД, заммэра не уточнил. Видимо — никак, потому что никакого личного контакта система шеринга самокатов не предусматривает. Между тем в мэрии намерены продолжить «проведение совещаний для выработки общего подхода по размещению электросамокатов в городе Ярославле».
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