Ярославль, , 12:08 — REGNUM В Кировском и Ленинском районах Ярославля размещается 350−400 электросамокатов для проката через мобильное приложение. Об этом сообщается в материале мэрии города, который направлен в муниципалитет города.

Электросамокат в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты обратили внимание на проблемы с безопасностью самокатов в центре города. По информации мэрии, шерингом самокатов занимаются 2 юридических лица и один индивидуальный предприниматель. Никаких договоров с городскими властями у них нет.

«По состоянию на 20.05,2021 из указанных организаций в мэрию города с заявлением о размещении велопарковок и парковок для самокатов (за счет заявителя), обратилась одна организация. Вопрос об уточнении перечня мест размещения таких парковок (без пунктов проката) в настоящее время находится в проработке», — говорится в информации за подписью заместителя мэра Ильи Мотовилова.

Мотовилов также сообщает, что регулирования деятельности электросамокатов в России нет.

«Согласно действующему законодательству, на федеральном уровне деятельность по шерингу электросамокатов не урегулирована, действующей редакцией правил дорожного движения электросамокаты мощностью до 0,25 КВт. не поименованы как средство передвижения», — сообщает Илья Мотовилов.

Практики упорядочивания движения электросамокатов в других регионах также на данный момент нет, пишет заместитель мэра. Между тем мэрия провела уже три совещания по этому вопросу с представителями ГИБДД и владельцев самокатов.

«С указанными организациями выработано общее решение о заключении соответствующих соглашений для определения обязанностей по соблюдению норм действующих нормативных правовых актов города Ярославля, а также принятия мер по соблюдению ПДД при предоставлении услуги», — написал заммэра.

Как владельцы самокатов обяжут пользователей соблюдать ПДД, заммэра не уточнил. Видимо — никак, потому что никакого личного контакта система шеринга самокатов не предусматривает. Между тем в мэрии намерены продолжить «проведение совещаний для выработки общего подхода по размещению электросамокатов в городе Ярославле».

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