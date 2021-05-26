Москва, , 12:05 — REGNUM Российская экономика восстанавливается лучше, чем ожидалось, сообщил 26 мая глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 24».

«Экономика восстанавливается. И динамика восстановления даже чуть лучше наших ожиданий. Мы это видим по очень разным показателям», — сказал он.

Решетников пояснил, что улучшение ситуации наблюдается у ряда крупных промышленных отраслей, в АПК, сельхозпереработке, а также в сфере строительства.

«Для нас один из ключевых показателей — это восстановление в секторе малого и среднего бизнеса», — отметил министр. По его словам, здесь показатели находятся в положительной зоне, в том числе в секторах услуг и общественного питания.