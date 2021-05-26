Барнаул, , 12:04 — REGNUM В условиях рыночной экономики эталонные тарифы на теплоснабжение — это нонсенс, считает алтайский общественник, председатель ТСЖ «Красноармейский, 53» Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу, при которой эталоны на сбыт тепловой энергии будут определяться с учётом постоянных затрат ресурсоснабжающих компаний и количества точек поставок теплоэнергии потребителям, он отметил:

«Поскольку население обеспокоено ростом тарифов, чиновники изобретают разные модели, чтобы отчитаться президенту, что, мол, меры принимаем. Так например, с советских времен существует перекрестное субсидирование тарифов, когда за пониженные тарифы для населения повышают тарифы для бизнеса.

Я мало верю, что хватит политической воли у власти сломать энергетиков, установив единый «эталонный» тариф для всей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, с предложением ввести эталонные тарифы на теплоснабжение выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Соответствующий законопроект, по словам главы ФАС Виталия Королева, должен появиться в течение лета 2021 года.

Читайте также: Эталонные тарифы на теплоснабжение могут ввести в России