Тирасполь, , 12:07 — REGNUM Вопрос о судьбе Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) должны решать её жители. Об этом заявил глава ПМР Вадим Красносельский в опубликованном 25 мая «Независимой газетой» интервью.

Он прокомментировал недавнее высказывание посла США в Кишинёве Дерека Хогана, заявившего, что Приднестровье нужно вернуть под контроль Молдавии. По мнению американского дипломата, это можно будет сделать после завершения досрочных выборов в парламент Молдавии, назначенных на 11 июля.

Красносельский заявил о недопустимости того, чтобы подобные вопросы решались где-то, кроме как в Приднестровье.

«Мы против решения данного вопроса в отдельном кабинете, — заявил глава ПМР. — Судьбу Приднестровья должен решать только приднестровский народ».

Напомним, статус Приднестровья до сих пор не урегулирован. Международное сообщество не признаёт республику, а Молдавия считает её своей частью. Кишинёв согласен дать Приднестровью статус особого автономно-территориального образования в составе страны, Россия выступает за предоставление Приднестровью особого статуса в составе Молдавии.

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