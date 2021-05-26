Красноярск, , 12:04 — REGNUM По состоянию на 26 мая в Красноярском крае выявлено 73 037 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в крае подтверждено 96 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 85 человек. За всё время в регионе коронавирус победили 67 254 человека.

Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 14 425 красноярцев. Снято с наблюдения за последние сутки 1016 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Красноярском крае выявили 95 носителей коронавируса, выздоровели 80 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярск доставили очередную партию вакцины «Спутник V»