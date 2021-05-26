Дублин, , 12:04 — REGNUM Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов. Об этом 26 мая сообщает Sportico.

Издание составило рейтинг за период с июня 2020 года по май 2021 года.

Отмечается, что в течение последних трёх лет Макгрегор продвигал свой бренд виски, который запустил в 2018 году. Продажа компании принесла ему $170 млн и увеличила общий доход за год до $208 млн.

Кроме того, Макгрегор заработал $28 млн за бой в UFC с Дастином Порье, который состоялся в январе, и $8 млн от партнёрских отношений с различными брендами.

В итоге он превзошёл футболистов Лионеля Месси ($126 млн) и Криштиану Роналду ($120 млн).