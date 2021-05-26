Москва, , 12:02 — REGNUM В Египте в курортных городах — Хургаде и Шарм-эль-Шейхе — завершилась вакцинация от коронавируса работников туристической сферы — сотрудников отелей, ресторанов, экскурсоводов и т. д., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В Египте развернуто 400 центров вакцинации. По данным на 26 мая, вакцинированы около 2 млн человек из 3,5 млн зарегистрированных для иммунизации.

Следующим этапом станет вакцинация туристического персонала в Верхнем Египте. В июне планируется привить от COVID-19 около 5 млн человек, в том числе и «Спутником V». Страна закупила 20 млн доз российской вакцины.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным Минздрава Египта количество новых случаев коронавируса колеблется от 1100 до 1300 за неделю.

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