Белгород, , 12:06 — REGNUM В Белгородской области 26 мая подтверждено 62 новых случая заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 93 пациента. Записались на вакцинацию от COVID-19 ещё 965 добровольцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В стационарах находятся 953 человека, в том числе 25 пациентов на ИВЛ. Лечатся амбулаторно 2865 граждан, на самоизоляции 10 395 жителей. За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход, таким образом, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 683 пациента. В целом в Белгородской области выявлено 38 482 носителя инфекции. Выздоровел 33 981 человек.

На вакцинацию от COVID-19 поданы 285 417 заявок. Полностью прошли курс иммунизации уже 213 711 человек.