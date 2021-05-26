Душанбе, , 12:01 — REGNUM Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана предупредил о возможных селях в предгорных и горных районах Хатлонской и Согдийской областях республики, сообщили 26 мая в пресс-службе комитета.

По данным агентства гидрометеорологии, с 26 по 27 мая 2021 года сели могут возникнуть на реках, которые стекают с южных склонов Гиссарского хребта. Селевые явления могут наблюдаться также в Горно-Бадахшанской автономной области и районах республиканского подчинения.

В комитете рекомендовали гражданам воздержаться от поездок и походов на опасных горных участках, не находиться на горных и предгорных обрывах, а также не отдыхать возле водоемов.

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