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Искусственный интеллект может уже на старте спрогнозировать финалистов конкурса «Лидеры России», считает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В рамках работы форум Forbes «Новая реальность менеджмента» Алексей Комиссаров представил портрет современного управленца, а также рассказал участникам, как профильные треки конкурса «Лидеры России» помогают отбирать специалистов для конкретных отраслей, какие навыки ценят работодатели в новой реальности и как искусственный интеллект тестирует конкурсантов. В целом, панельная сессия «Кадры новой реальности. Навыки. Компетенции. Обучение» была посвящена вопросу битвы за таланты.

«Конкурс «Лидеры России» — это первый масштабный кадровый проект в России. За 4 года на участие в нем поступило более 833 тысячи заявок. Конкуренция очень высокая. Для меня самое главное в этом конкурсе — то, чем гордится наша команда, что у нас нет ни одного победителя, ни одного финалиста, который бы прошел каким-то другим путём, кроме как честным», — отметил в начале своего выступления Алексей Комиссаров.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» рассказал, что в этом году, учитывая высокий запрос на профильных руководителей в конкретных областях, было принято решение отказаться от общего управленческого конкурса и запустить отбор только по отдельным направлениям. Об этом просили и партнеры конкурса, осуществляющие поиск управленцев, которые могли бы занять достойные позиции в их компаниях и структурах.

В дополнение к направлениям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали новые треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии», а также трек «Студенты» (для участников безщ управленческого опыта) и трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).

«17 мая была завершена регистрация на конкурс «Лидеры России». Однако, один трек еще открыт для приема заявок. Это трек «Международный», запуск которого был поддержан Президентом России на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Трек стартовал позже остальных, поэтому нами было принято решение его продлить. На сегодняшний день мы получили заявки от представителей более 130 стран мира. Этот трек создан для тех, у кого нет российского гражданства, но кто хочет попробовать свои силы в этом проекте и в дальнейшем связать свою судьбу с Россией», — сказал Алексей Комиссаров.

На вопрос, как изменились ожидания от Лидеров, какие качества ждут работодатели, Алексей Комиссаров подчеркнул, что одним из самых важных навыков сегодняшнего дня становится умение работать в условиях неопределенности. По его словам, в быстроменяющемся мире, умение работать не по заданным шаблонам, а быстро принимать решение, умение брать на себя ответственность и работать в команде — становятся самыми основными компетенциями, которыми должен обладать современный управленец.

Кроме того, Алексей Комиссаров рассказал участниками форума Forbes о запуске программы по проверке искусственным интеллектом видеоинтервью, которое каждый участник конкурса «Лидеры России» должен записать на этапе регистрации.

«Мы используем сейчас совсем другие инструменты оценки, которые, наверное, довольно скоро позволят нам от многих существующих подходов отказаться. Например, на входе в конкурс человек должен записать видеоинтервью — очень короткое, где отвечает на два вопроса — зачем пришел на конкурс и каковы его основные достижения в жизни. Мы третий год анализируем эти видеоинтервью с помощью искусственного интеллекта. И корреляция между оценкой, которая выдает искусственный интеллект, и попаданием человека в финал — просто невероятная! Оценивается терминология, семантика, интонация и много-много других параметров. Делается это быстро — за секунды», — уточнил Алексей Комиссаров.

Победитель конкурса «Лидеры России», вице-президент по управлению персоналом АФК «Система» Светлана Матвеева на форуме Forbes «Новая реальность менеджмента. Форум лидеров, CEO, HR-директоров» поделилась своим опытом участия в конкурсе «Лидеры России» и рассказала о жизни после проекта: «Немаловажный аспект, который здорово прокачивает конкурс — это готовность взять на себя ответственность за собственный карьерный риск. Потому что, когда наши потенциальные лидеры из статуса обучаемых, отбираемых, развиваемых попадают в реальную жизнь, здесь очень важно сохранить в себе устойчивость и ответственность за результат».

Заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко рассказал о совместном проекте АНО «Россия — страна возможностей» по оценке гибких навыков у студентов вузов

«Высшее образование за последние четверть чека стало всеобщим и массовым. Если сто лет назад наличие средне-специального образования давало некое конкурентное преимущество, то сегодня даже наличие высшего образования не дает никакого конкурентного преимущества. Сегодня человек, выходя на рынок труда, заполняет резюме, в котором образование занимает всего две строчки — название вуза и что закончил, дальше идет большая характеристика навыков, которая никаким образом не верифицирована, — сообщил Петр Кучеренко, — Поэтому в качестве пробы мы запустили с платформой «Россия — страна возможностей» проект Центров компетенций на базе вузов, который будет заниматься оценкой soft skills студентов и выдавать некую верификацию. Сюда же ложится проект, который мы активно продвигаем, связанный с электронным дипломом, чтобы, начиная даже со школы, помимо оценок в профиль добавлялась волонтёрская работа, спортивные достижения и другие вещи, которые помогают более широко взглянуть на человека. Мы надеемся, что с помощью платформы «Россия — страны возможностей» у нас появится верификация этого продукта, и, выходя на рынок труда, люди уже буду четко знать, что если в документе указано, что человек умеет работать в команде, то он, действительно, умеет работать в проекте. Если написано, что у него большой навык развития социально благотворительных проектов, то, действительно, у него есть навык развития социально-благотворительных проектов. Насколько это получится — покажет время. Но то, что спрос на это есть — очевидно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая стартовал дистанционный этап четвертого конкурса «Лидеры России».