Донецк, , 12:01 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 261 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает минздрав ДНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 25 мая проведено 733 исследования, из них выявлено 223 случая (заражения коронавирусом) <…> и у 38 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 37 876.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2834.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 30 914 человек, еще 4128 пациентов находятся на лечении (стационарном и амбулаторном).

Отметим, сутками ранее в ДНР было выявлено 298 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.