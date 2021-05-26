Москва, , 11:59 — REGNUM Для России отказ мира от углеводородов будет серьезным вызовом, сопоставимым по масштабу с вызовами 1990-х годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, комментируя прогнозы руководителя Счетной палаты РФ о грядущем падении мирового спроса на нефть.

«Вероятность снижения глобального спроса на нефть довольно велика. Принятые в развитых странах законы о снижении выброса парниковых газов не оставляют другого сценария, — сказал Хестанов. — Любые прогнозы преждевременны, пока не завершилась компания вакцинации в развитых странах. В любом случае, на масштабную замену нефти, газа и угля потребуется много времени, скорее всего — несколько пятилеток. В ближайшие годы самая большая интрига связана не с сокращением спроса на углеводороды, которое технически не может произойти быстро, а ожидаемое уже в 2023 году введение транспортного углеродного налога».

Для России, как пояснил Хестанов, отказ мира от углеводородов — это серьезный вызов, сопоставимый по масштабу с вызовами 1990-х гг.

«Однако не стоит драматизировать: на реализацию мер по снижению потребления углеводородов потребуется много времени, которого будет достаточно для подготовки к грядущим изменениям», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что РФ сохранит лидерство на мировом рынке природного газа, который остается перспективным ресурсом.

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