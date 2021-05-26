Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM Сотрудники УМВД по Екатеринбургу выявили нарколабораторию в квартире одного из местных жителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления.

Полицейские задержали мужчину, в квартире которого были обнаружены как наркотики, так и приспособления для их производства. Мужчина ранее был объявлен в федеральный розыск по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств, но гражданину удавалось до поры до времени скрываться от полицейских.

Теперь задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге возбудили уголовные дела на полицейских, подозреваемых в торговле наркотиками.

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