Саратов, , 12:01 — REGNUM В Саратовской области за сутки зарегистрировали восемь летальных исходов среди ковид-пациентов. Рекордная статистика с аналогичным количеством погибших была зафиксирована в октябре 2020 года и марте 2021 года. С начала наблюдения облминздрав подтвердил по состоянию на 26 мая 1052 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19.

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За сутки жертвами нового заболевания стали один мужчина и семь женщин в возрасте от 55 до 75 лет.

Число активных больных снизилось на 116 пациентов и на сегодняшний день составляет 2537 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки выявили еще 116 случаев заражения коронавирусом, у 38 пациентов диагностирована пневмония. Всего в регионе, по информации на 26 мая, зарегистрировано 62 160 случаев заражения коронавирусом.

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