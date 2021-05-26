Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В Чувашии свыше половины вакцинировавшихся от COVID-19 — жители старше 60 лет. Это следует из данных министерства здравоохранения республики.

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По данным ведомства на 25 мая, с начала прививочной кампании первую вакцину от COVID-19 получила 103 113 человек, в том числе 75 440 жителей завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами).

В числе привившихся первым компонентом — 55 911 жителей старше 60 лет. Доля граждан старшего возраста от общего числа сделавших первую прививку составляет 54,22%. Из них завершили иммунизацию 42 037 человека.

В министерстве отмечают, что маломобильных граждан вакцинируют на дому.

Напомним, что в республику поступили все три вида отечественных видов вакцины от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 25 536 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 23 313 человек (91,3%), умерли 1416 пациентов.

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