Чебоксары, 26 мая 2021, 11:57 — REGNUM В Чувашии свыше половины вакцинировавшихся от COVID-19 — жители старше 60 лет. Это следует из данных министерства здравоохранения республики.
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По данным ведомства на 25 мая, с начала прививочной кампании первую вакцину от COVID-19 получила 103 113 человек, в том числе 75 440 жителей завершили вакцинацию (то есть привились двумя компонентами).
В числе привившихся первым компонентом — 55 911 жителей старше 60 лет. Доля граждан старшего возраста от общего числа сделавших первую прививку составляет 54,22%. Из них завершили иммунизацию 42 037 человека.
В министерстве отмечают, что маломобильных граждан вакцинируют на дому.
Напомним, что в республику поступили все три вида отечественных видов вакцины от COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 25 536 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, вылечились 23 313 человек (91,3%), умерли 1416 пациентов.
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