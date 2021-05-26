Челябинск, , 11:57 — REGNUM В Челябинской области уже до конца 2021 года ликвидируют очередь в детские сады для тех детей, которые достигли возраста полутора лет. Об этом депутатам заявил губернатор Алексей Текслер.

«Уже в этом году полностью ликвидируем очередь в детсады для детей от полутора лет», — сказал чиновник.

Также он добавил, что в последние два года в регионе развернули активное строительство школ и детсадов, а также ремонт имеющихся. Это стало возможно благодаря в том числе и реализации нацпроекта «Образование».