Анкоридж, США, , 12:00 — REGNUM Из-за извержения вулкана Большой Ситкин, который расположен на Алеутских островах, на полуострове Аляска ввели «красный» код опасности авиации. Об этом 26 мая сообщает Центр наблюдения за вулканами Alaska Volcano Observatory (AVO).

Уточняется, что извержение вулкана началось в 05:04 UTC (08:04 мск) и продолжалось в течение нескольких минут, при этом вулкан выбросил столб пепла высотой 4,5 км.

Также указывается, что в настоящее время после данного извержения сейсмическая активность вулкана уменьшилось.

Кроме того, отмечается, что облако пепла перемещается в восточном направлении. При этом центр не исключает вероятности дальнейшего извержения вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая стало известно, что при извержении вулкан Эбеко на острове Парамушир, входящем в Курильскую гряду, выбросил столб пепла высотой три километра.