Москва, , 12:10 — REGNUM Руководство нацистской Германии развязало Вторую мировую войну, и это одна из тем, дискутировать по которой кощунственно. Об этом глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что среди тем и фактов о событиях Великой Отечественной войны есть такие, дискуссия по которым «не только не продуктивна, но и может быть даже порой кощунственна». Один из таких фактов — исключительная ответственность нацистской Германии за развязывание мирового конфликта.

«И это зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала, и эти решения не имеют срока давности», — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что ещё один исторический факт касается решающей роли Советского Союза в победе антигитлеровской коалиции над рейхом, в освобождении Красной армией стран Восточной и части стран Центральной Европы. Вместе с тем по некоторым темам нужны дискуссии и продолжение работы научного сообщества.

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