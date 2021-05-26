Минск, , 11:54 — REGNUM Зарубежный экстремистский телеграм-канал «поднялся» на белорусской проблематике и уже вовсю работает против России, что показывает истинную цель западных стратегов. Об этом 26 мая в Минске заявил Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Выступая перед своими сторонниками в зале заседаний парламента, Лукашенко не произнес название телеграм-канала. По всей видимости, речь о Nexta (признанном властями Белоруссии «экстремистским»). КГБ Белоруссии также включил задержанного 23 мая основателя этого телеграм-канала Романа Протасевича в перечень террористов.

«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать всё, чтобы она не переросла в горячую, — поведал Лукашенко. — Они не могут нам простить ни тротила (изъятого спецслужбами в Белоруссии. — Прим. президентской пресс-службы), ни «манкуртов», поэтому бояться новых разоблачений в показаниях как беглых, так и внутренних. В ближайшее время мы представим общественности всё, что они наговорили, в том числе и недавно задержанные».

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«Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас, они пойдут туда», — добавил Лукашенко. Он отметил также: «На протяжении 2020 года на Белоруссию оказывалось беспрецедентное давление. Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким многоплановым, многоуровневым террором».