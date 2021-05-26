Чита, , 11:54 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в ходе поездки на Петербургский международный экономический форум примет участие в открытии мемориальной плиты участникам обороны Ленинграда из Забайкалья. Мероприятие состоится 1 июня на Пискаревском кладбище. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Идея проекта принадлежит губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, который предложил установить памятные плиты всем городам, чьи граждане защищали в годы войны Ленинград.

Глава Забайкальского края Александр Осипов назвал открытие памятной плиты от имени жителей Читы в городе на Неве важным шагом в сохранении исторической правды. Ранее подобные плиты, посвященные уроженцам других российских городов открыли на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга. Они стали частью Аллеи Памяти.

«На Пискаревском кладбище лежат сотни тысяч ленинградцев и воинов, защищавших Ленинград. Наш город защищали жители различных регионов нашей страны и поэтому все они должны быть представлены на мемориальном комплексе», — пояснил Александр Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Осипов с вице-губернаторами экономического блока правительства Забайкальского края запланировал участие в программе Петербургского международного экономического форума со 2 по 5 июня. Деловая программа ПМЭФ будет посвящена вопросам глобальной и российской экономики, социальным темам и развитию технологий.