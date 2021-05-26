Москва, , 11:52 — REGNUM Рост российского ВВП в 2021 году надо оценивать осторожно, так как динамика потребительского рынка осталась отрицательной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявила ведущий научный сотрудник лаборатории макроэкономических исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Ольга Изряднова. Так она прокомментировала прогноз руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что рост ВВП РФ в 2021 году едва ли достигнет 3%.

«По оценкам Росстата, ВВП в I квартале составил 99,0% к показателю предыдущего года. Как правило, по результатам в I квартала трудно оценивать перспективы до конца года, — сказала Изряднова. — Динамика характеристик промышленного производства и потребительского рынка осталась в области отрицательных значений. Снизился вклад чистого экспорта в динамику ВВП. Это определяет осторожное отношение к оценкам годового роста».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение о том, что темпы роста ВВП России все-таки достигнут 3%.

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