Киев, , 11:56 — REGNUM Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 26 мая в своём телеграм-канале.

«НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии на Украину до 1 октября 2021 года», — сказано в сообщении.

Гончаренко посетовал, что импорт остановили всего на четыре месяца.

«Я выступал на заседании и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года», — добавил парламентарий.

Напомним, ранее в НКРЭКУ заявили, что ориентация на импорт электроэнергии из России и Белоруссии «противоречит стратегическим целям Украины по интеграции энергосистемы в ENTSO-E и несёт угрозу энергобезопасности страны».

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