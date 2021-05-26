Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга 26 мая приняло во втором чтении внесенный губернатором Александром Бегловым законопроект, устанавливающий административную ответственность в виде штрафов за оставление автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках, перегораживание машинами дворовых проездов, пешеходных дорожек и проходов к зданиям и местам сбора мусора.

Дарья Драй ИА REGNUM 3 Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Согласно тексту документа, размещение транспортных средств на территориях детских, спортивных площадок, площадок для выгула и дрессировки животных, а также размещение транспортных средств вне пределов дорог на внутриквартальной территории, повлекшее перегораживание подъездов к площадкам для сбора отходов, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что хаотичная парковка в спальных районах «создает напряжение в обществе». Властям, по его сведениям, поступают сотни жалоб от разгневанных петербуржцев, которые требуют принимать жесткие меры в отношении нарушителей. «Тех, кто не понимает элементарных правил цивилизованного общежития, надо наказывать рублем», — отмечал Макаров.