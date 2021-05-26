Москва, , 11:52 — REGNUM Государство не может не регулировать информационную среду в интернете, так как ситуация в Сети стала критической. Об этом начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяна Матвеева заявила 26 мая на коллегии Роскомнадзора.

По её словам, обыватели могут подумать, что «государство везде», что оно внезапно принялось вводить жёсткие регуляторные меры. Это может вызвать определенное негативное социальное мнение.

«Государство стало активно регулировать интернет-среду, потому что текущая ситуация, которая происходит в интернете, достаточно, скажем так, стала критической», — пояснила Матвеева.

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