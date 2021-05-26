Чита, , 11:50 — REGNUM В Забайкалье на выплаты «земским учителям» направлена пока лишь десятая часть от необходимого. Об этом 26 мая сообщила глава краевого минфина Вера Антропова.

По её словам, из четырёх миллионов рублей по два миллиона рублей получили два педагога, которые отправились работать в малые населённые пункты.

«Всего же в бюджете на 2021 год предусмотрено 40 миллионов рублей», — уточнила чиновница.

Также известно, что в рамках реализации программы «Земский учитель» 20 педагогов-победителей конкурсного отбора в 2021 году получат единовременные компенсационные выплаты в размере два миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае 39 претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты в рамках программы «Земский учитель» в 2021 году были утверждены в середине мая. В список вошли 17 местных жителей, четверо — из Республики Алтай, по два человека из Тувы, Томской области, Забайкальского и Красноярского краёв.

Ранее стало известно, что Правительство России продлило программу «Земский учитель» до конца 2023 года

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