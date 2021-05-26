Йошкар-Ола, , 11:50 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 26 мая выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 15 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 13 445 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 13 092 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 11 человек. 239 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось, накануне скончался один человек.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 114 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 147 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 314 человек, из них у 310 — пневмония, 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 27 пациентов, при этом госпитализированы 28 жителей Марий Эл.