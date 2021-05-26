Уфа, , 11:55 — REGNUM Количество вакцин от COVID-19 оказалось на исходе в Башкирии. Эту информацию подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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Сообщается, что специалисты сделали запрос на ее оперативную поставку. Согласно данным министерства здравоохранения региона на 25 мая, в Башкирию всего поступило 386 374 дозы вакцины от COVID-19. Получили прививки от этой инфекции 343 729 человек, а завершили вакцинацию 256 265 желающих.

Отмечается, что с 24 мая в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации от COVID-19 иммунизацию можно пройти вакциной «КовиВак», которая была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 25 мая в республике выявили 90 новых носителей коронавируса.