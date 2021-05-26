Москва, , 11:50 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 8373 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По последним данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 5 026 168.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 406 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 119 600.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 642 090 человек вылечились от нового заболевания, 9135 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 7884 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.