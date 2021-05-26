Москва, , 11:49 — REGNUM Германия не единожды подчеркивала большое экономическое значение газопровода «Северного потока — 2». Однако США воспринимали этот проект как политический и давили на его реализацию санкциями, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«В этом конфликте интересов видно непонимание союзников. Похожая ситуация возникла в 1970 году, тогда СССР и ФРГ заключили «Сделку века» по строительству газопровода в Западную Европу.

Политики США в те годы пытались отговорить западногерманских коллег, поскольку категорически боялись договоров между своим союзником и главным противником.

Но власти ФРГ за жупелами «холодной войны» увидели экономическую выгоду и все же настояли на своем, газопровод был построен. В 2021 году ситуация пятидесятилетней давности во многом повторяется.

Поэтому особенно важно признание президента США Джо Байдена, что новые санкции против проекта были бы «контрпродуктивными» для отношений США с Европой.

Возможно, США осознали, что Германия сама способна принимать экономические решения, а благорасположение реальных союзников лучше мнимой угрозы», — высказал своё мнение историк.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции против проекта трубопровода «Северный поток — 2» являются контрпродуктивными для отношений США и Евросоюза, так как проект уже практически реализован, заявил американский президент Джо Байден.

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