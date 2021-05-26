Москва, , 11:48 — REGNUM Время покажет, чем вызвано то, что по истечении семи лет санкционной политики президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон признали ее контрпродуктивной и неэффективной, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Очевидно, стало приходить понимание, что так нельзя строить международные отношения. Правильно, что они исправляют ошибку, признают свою неправоту. Но если бы это происходило в 2015-м, по истечении года после принятия всех этих решений, наверное, наша реакция была бы другой», — рассуждает Володин в ТГ-канале.

Сегодня спустя семь лет она совершенно другая, подчеркнул парламентарий.

«Что будет предложено взамен, покажет время», — отметил он.

Володин подчеркнул огромную роль президента РФ.

«В непростой для страны ситуации Путин был и остается преимуществом России. Ему удалось сплотить общество, преодолеть вызовы, сделать все для того, чтобы страна выстояла и развивалась», — уверен парламентарий.