Саранск, , 11:44 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 26 мая выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 28 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 20 820 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 16 человек, всего с начала пандемии выздоровели 18 535 жителей Мордовии. 274 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне от COVID-19 скончался один житель республики, за минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2011 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 24 мая в инфекционных стационарах республики лечение получали 560 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1938 человек.