Владимир, , 11:44 — REGNUM Осужденный блогер Алексей Навальный готов отказаться от претензий к исправительной колонии № 2 Владимирской области по цензуре газет, которые он получает.

«В этой ситуации, раз мы решили все благополучным образом, я считаю возможным дело прекратить», — сказал Навальный в ходе заседания суда в онлайн-режиме.

Судья предложил осужденному написать отказ от искового заявления. Заседание по данному вопросу будет назначено на 7 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, Иски связаны с решением о постановке осужденного на профилактический учет как склонного к побегу, невыдаче Корана и вырезок статей из газет. В конце апреля Навальный в ходе заседания суда отказался от иска, который был связан с невыдачей Корана.

Навальный был приговорен к условному сроку по делу «Ив Роше». При этом блогер злостно нарушал режим условного заключения, и в итоге суд заменил ему приговор на реальный срок. Кроме того, Навальному был назначен штраф в размере 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. По предварительным данным, Навальный выйдет на свободу в 2023 году.

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