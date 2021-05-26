Пекин, 26 мая, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В сети появились фотографии с интерьером нового пикапа X Cannon от китайского автопроизводителя Great Wall. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

NJcar.ru Салон нового пикапа Great Wall X Cannon

Интерьер модели был представлен на автомобильной выставке в Шанхае. Однако фото интерьера пикапа появились только сейчас.

Салон X Cannon выполнен на уровне автомобилей премиум-класса. Great Wall укомплектовал авто сиденьями, обтянутыми кожей бежевого оттенка, стильными дверными картами, а также большим дисплеем мультимедийной системы и цифровой «приборки».

Также машина оснащена новейшим трёхзонным климат-контролем. Он позволяет пассажирам сзади управлять им отдельно.

Ранее компания Great Wall представила модели Haval Jolion и Haval H6 третьего поколения. Новые автомобили имеют многорежимную гибридную систему L.E.M.O.N. DHT., отличающуюся большим коэффициентом полезного действия (КПД).

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