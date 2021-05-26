Москва, , 11:42 — REGNUM Предоставление гражданам РФ социальных выплат может усложниться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов. Так он прокомментировал идею главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в РФ при предоставлении социальной помощи нужно усиливать адресность и ориентироваться на имущественный ценз — «если у человека уже есть два дома и два автомобиля, то он уже не может претендовать на выплаты».

«Да, адресность государственной поддержки является ключевым фактором ее эффективности. Нельзя при ограниченных ресурсах государства обеспечить большинству граждан достойный уровень жизни, в том числе и малообеспеченным. Поддержка незащищенных слоев населения уже имеет набор имущественных критериев, согласно которым они могут претендовать на соцвыплаты», — сказал Соколов.

В настоящее время, как пояснил Соколов, малообеспеченным признается гражданин, который по не зависящим от него причинам имеет доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе.

«Но если человек сделал успешную карьеру, его семья имеет честно приобретенные «два дома, две машины», но по ряду жизненных обстоятельств (потеря работы, болезнь, смерть кормильца и пр.) семья теряет доход и попадает в категорию малообеспеченной, то неправильно было бы лишать таких граждан возможности доступа к системе социальной поддержки, — сказал Соколов. — Таким образом, инициатива Кудрина нуждается в создании сложной системы критериев отнесения граждан к малообеспеченным, а ее внедрение столкнется с необходимостью серьезных изменений в федеральном законодательстве и усложнением организации представления социальных выплат».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин заявил, что адресная помощь может и должна выступать не как средство снижения бедности, а как основной способ поддержки людей.

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