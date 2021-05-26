Москва, , 11:41 — REGNUM Сохранение в России программы льготной ипотеки позволит поддержать строительную отрасль и не даст ей сильно просесть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

«Льготная ипотека выступает одним из элементов, который поддерживает развитие строительной отрасли и сопутствующих ей сегментов. И сохранение льготной ипотеки позволит поддержать строительную отрасль и не даст сильно просесть. Другим положительным моментом сохранения льготной ипотеки является относительно доступное улучшение жилищных условий населения, — сказал Алиев. — Однако программа льготной ипотеки приводит к превышению спроса над предложением, что оборачивается опережающим ростом цен на рынке. Это нивелирует льготную составляющую. Выросла доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, что может в дальнейшем создать трудности для заемщика. Банковский сектор может пострадать. В связи с этим программу нужно сохранять, но с определенными корректировками».

В целом, как полагает Алиев, программа льготной ипотеки эффективна, и она позволила поддержать в сложный период строительную отрасль, решились жилищные вопросы граждан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что резкий рост цен на жилую недвижимость в РФ привел к падению доступности ипотечного кредитования.

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