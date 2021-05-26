Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 48 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы очередные летальные исходы. Такие обновлённые данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 26 мая, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 25 536 случаев заражения SARS-CoV-2, из них за последние сутки — 48.

Победили болезнь 23 313 человек, доля выздоровевших в целом составила 91,3%. В том числе за последние сутки вылечился 41 пациент, 807 человек продолжают лечение от COVID-19.

Также в Чувашии умерли от COVID-19 ещё три пациента, всего скончались 1416 человек.

По данным министерства здравоохранения, в Чувашии работают 56 пунктов вакцинации, девять передвижных прививочных пунктов и 56 мобильных бригад.