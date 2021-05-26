Москва, 26 мая 2021, 11:41 — REGNUM Правительство России выделило 4,9 млрд рублей на дооснащение термоядерной установки токамак Т-15МД, сообщает 26 мая сайт правительства.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Установка находится в Курчатовском институте.
Предоставление средств запланировано с 2021 по 2024 год. Финансирование пойдёт на совершенствование комплекса дополнительного нагрева плазмы. В результате показатель мощности нагрева должен составить 11 МВт.
Кроме того, планируется модернизировать криогенную аппаратуру, системы физических диагностик и циркуляции лития.
Обновлённая установка должна помочь получить сведения, которые используют для перехода к следующему шагу — стационарному термоядерному источнику нейронов на основе токамака.