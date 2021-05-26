Париж, , 11:40 — REGNUM ЕС намерен проявлять к России требовательность в том, чтобы она жила и развивалась в соответствии с его критериями, Россия же должна быть требовательна в осаживании этой прыти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 мая, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Как сообщалось ранее, Макрон заявил, что Евросоюзу нужна новая стратегия развития отношений с Россией, и в этой стратегии должны сочетаться «диалог и требовательность«.

« Ну что же, в словах Эммануэля Макрона есть смысл: диалог и требовательность — это то, что и России необходимо в отношениях с ЕС.

ЕС, насколько можно судить по высказываниям его руководителей, намерен проявлять к России требовательность в том, чтобы она жила и развивалась в соответствии с его критериями, с тем, как в Европе видят её настоящее и будущее. Мы же должны быть требовательны в осаживании этой прыти Брюсселя и Эммануэля Макрона в частности. Более того, — требовать от Европы большей самостоятельности, большей приверженности своим и нашим общим корням.