Требовательность – это именно то, что Россия должна проявлять к ЕС
Париж, 26 мая, 2021, 11:40 — ИА Регнум. ЕС намерен проявлять к России требовательность в том, чтобы она жила и развивалась в соответствии с его критериями, Россияже должна быть требовательна в осаживании этой прыти, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 26 мая, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.
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Россия и Евросоюз
Как сообщалось ранее, Макрон заявил, чтоЕвросоюзунужна новаястратегия развития отношений с Россией, и в этой стратегии должнысочетаться «диалог и требовательность».
«Ну что же, в словах Эммануэля Макрона есть смысл: диалог и требовательность — это то, что и России необходимо в отношениях с ЕС.
ЕС, насколько можно судить по высказываниям его руководителей, намерен проявлять к России требовательность в том, чтобы она жила и развивалась в соответствии с его критериями, с тем, как в Европе видят её настоящее и будущее. Мы же должны быть требовательны в осаживании этой прыти Брюсселя и Эммануэля Макрона в частности. Более того, — требовать от Европы большей самостоятельности, большей приверженности своим и нашим общим корням.
Думаю, что Россия и Европейский союз движутся сегодня в двусторонних делах в правильном направлении. Будут, конечно, ещё рецидивы попыток давить на нашу страну, но к положению младшего партнёра, которым Россия была для ЕС в 1990-е и начале 2000-х годов, дело уже не вернётся. Даже если часть российской элиты, особенно плотно завязанная на Запад, этого захочет», — отметил Михаил Демурин.