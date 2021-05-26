Ташкент, , 11:39 — REGNUM Предприниматели Сырдарьинской области Узбекистана получат компенсацию за ущерб, вызванный прорывом дамбы Сардобинского водохранилища. Об этом сообщили в пресс-службе сената республики.

Общий объем выделенных средств составит 126 млрд сумов ($11,9 млн). Средства представят субъектам бизнеса в сфере рыболовства, животноводства и птицеводства. Деньги также направят на строительство ирригационных и мелиоративных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая 2020 года произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища. Причиной техногенной катастрофы стали ошибки в проектной документации, а также при строительстве и эксплуатации.

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