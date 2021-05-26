Псков, , 11:49 — REGNUM В Псковской области возбуждены уголовные дела в отношении бывших и действующих полицейских — сотрудников Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ по Псковской области. В деле также фигурируют сообщники подозреваемых из числа сотрудников коммерческих организаций. Всем им вменяется похищение средств МВД России, а также присвоение и продажа не менее 11 служебных автомобилей. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

По версии следствия, в 2018—2019 годах подозреваемые похитили денежные средства из бюджетных ассигнований МВД России, а также противоправно обратили в свою пользу не менее 11 служебных транспортных средств подразделений МВД. В результате этих действий был причинен ущерб на сумму свыше 4,5 млн рублей. По данному факту было возбуждено три уголовных дела, два из них по части 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») и по частям 2, 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

«Следователи провели более 30 обысков, в том числе за пределами региона. Работа по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений продолжается», — подытожили в ведомстве.

В итоге были задержаны четыре человека, включая сотрудников департамента тыла МВД России, ГУ МВД по Новосибирской области, УМВД России по Псковской области и их бывшего коллегу.

«В настоящее время по уголовному делу проходят 9 подозреваемых. Все задержанные, включая новосибирского сотрудника, который был этапирован самолётом, помещены в изолятор временного содержания в Пскове, сейчас с ними работают следователи», — уточнили в региональном управлении СКР.