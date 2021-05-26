Киев, 26 мая 2021, 11:39 — REGNUM В Киеве у стен посольства США на Украине проходит акция протеста. Об этом сообщил 26 мая телеграм-канал PavlovskyNews.
В акции участвуют украинские моряки, они просят власти США помочь в борьбе с коррупцией — за возможность работать с них якобы требуют взятку в размере $6−12 тыс. за «успешную» сдачу экзаменов.
Моряки держат в руках плакаты на английском языке и скандируют «Please, help us» (Пожалуйста, помогите нам, — ИА REGNUM) у стен посольства под присмотром нескольких десятков полицейских.
Напомним, ранее акции протеста против взяточничества в системе повышения квалификации моряков прошли в Одессе.
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