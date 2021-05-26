Чита, , 11:36 — REGNUM По итогам недавнего заседания оргкомитета «Победа» Чита не попала в список городов, которые получили звание «Город трудовой доблести». Об этом на заседании регионального оргкомитета сообщил его председатель, начальник ЗабЖД Александр Скачков. От него прозвучало предложение в сентябре 2021 года еще раз вернуться к этому вопросу. Подробности сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

«Претендентов было много достойных. Из 80 городов получили звание только 12. В сентябре такой шанс буде еще у нескольких городов, среди них обязательно должна быть Чита. Она достойна этого, так как Вторая Мировая война закончилась как раз в сентябре и именно здесь — на Дальнем Востоке.

Будем продолжать работу дальше. Нужно усилить голос Забайкалья на федеральном уровне. Нам пока никто ни в чем не отказал», — пояснил Александр Скачков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании оргкомитета по присвоению Чите звания его председатель Александр Скачков сообщил, что эксперты РАН подтвердили право Читы на звание города трудовой доблести. За три с половиной месяца забайкальцы собрали 174 тысяч подписей в поддержку данного решения.

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