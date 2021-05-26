Нижний Новгород, 26 мая 2021, 11:36 — REGNUM За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
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Накануне сообщалось о 18 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.
Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3554 человек.
Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум шести месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в регионе выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 138 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 386 случаев. Число активных носителей коронавируса по сравнению с прошлой неделей увеличилось почти на сотню и составляет 1617 человек.
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