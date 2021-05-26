Южно-Сахалинск, , 11:34 — REGNUM В Южно-Сахалинске 26 мая эвакуировали наркодиспансер. Как пишет РИА «Сахалин-Курилы» со ссылкой на региональное управление МЧС, от неизвестного поступил звонок с сообщением о том, что в здании учреждения заложена бомба.

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На месте работали сотрудники полиции. Здание и подъезды к нему были оцеплены. Из-за инцидента пришлось перекрыть проезд по улице Горького. Информация о бомбе не подтвердилась.

Известно, что звонил мужчина в нетрезвом состоянии. Он ругался, матерился и сказал, что сейчас всё взорвёт.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный 24 мая сообщил по телефону в Единую экстренную службу о том, что в зданиях двух судов в Кишинёве якобы заложены взрывные устройства.