Уфа, , 11:37 — REGNUM Нерадиоактивные твёрдые коммунальные отходы загорелись на полигоне в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Сообщается, что мусор загорелся в посёлке Новые Черкассы. Огонь прошелся по площади 300 кв. метров. Спасатели ликвидировали открытые очаги горения, в настоящее время фиксируется небольшое задымление участка.

С пожаром боролись 40 спасателей. Были задействованы шесть бульдозеров, семь поливомоечных машин, четыре пожарных расчёта, один экскаватор, один погрузчик. Шесть автомобилей «КамАЗ» отсыпали территорию грунтом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на заводе ПАО АНК «Башнефть» в Уфе произошел пожар.