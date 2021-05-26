Миннеаполис, США, , 11:34 — REGNUM Американский город Миннеаполис переживает вспышку насилия, в том числе убийств, на фоне годовщины гибели наркомана-рецидивиста Джорджа Флойда во время задержания в мае прошлого года, сообщает New York Post.

По подсчетам американских СМИ, с 25 мая 2020 года в городе было совершено по меньшей мере 100 убийств, тогда как в день мероприятий, приуроченных к годовщине гибели афроамериканца, огнестрельные ранения получил как минимум один человек. Инцидент произошел на площади, названной в честь Флойда.

«Честно говоря, я более чем разочарован и зол на то, что, как кажется, руководство города закрыло глаза на то, с чем мы здесь имеем дело, потому что им не нужно жить в центре этого каждый день», — заявил член городского совета Филип Каннингем в письме к мэру города.

Города по всей стране сталкиваются с массовым ростом преступности, в которой многие винят пандемию, однако в Миннеаполисе в связи со смертью Флойда наблюдается особенно напряженная ситуация.

«Что делается, чтобы остановить это насилие?» — сказал Каннингем, представляющий северную часть Миннеаполиса, которая в последнее переживает взрыв насилия с применением огнестрельного оружия.

«Я хочу знать. Жители моего округа хотят знать. Мы заслуживаем большего», — добавил он.

Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США и ряде стран Запада прошла серия массовых акций протеста сторонников движения Black Lives Matter, участники которых, в частности, стали сносить памятники известным деятелям.

По случаю годовщины гибели Джорджа Флойда его семья посетила Белый дом, воспользовавшись возможностью для того, чтобы выразить критику администрации Джо Байдена, которая действует недостаточно оперативно для защиты афроамериканцев в США.