Миннеаполис, США, 26 мая 2021, 11:34 — REGNUM Американский город Миннеаполис переживает вспышку насилия, в том числе убийств, на фоне годовщины гибели наркомана-рецидивиста Джорджа Флойда во время задержания в мае прошлого года, сообщает New York Post.
По подсчетам американских СМИ, с 25 мая 2020 года в городе было совершено по меньшей мере 100 убийств, тогда как в день мероприятий, приуроченных к годовщине гибели афроамериканца, огнестрельные ранения получил как минимум один человек. Инцидент произошел на площади, названной в честь Флойда.
Города по всей стране сталкиваются с массовым ростом преступности, в которой многие винят пандемию, однако в Миннеаполисе в связи со смертью Флойда наблюдается особенно напряженная ситуация.
Напомним, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США и ряде стран Запада прошла серия массовых акций протеста сторонников движения Black Lives Matter, участники которых, в частности, стали сносить памятники известным деятелям.
По случаю годовщины гибели Джорджа Флойда его семья посетила Белый дом, воспользовавшись возможностью для того, чтобы выразить критику администрации Джо Байдена, которая действует недостаточно оперативно для защиты афроамериканцев в США.