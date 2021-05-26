Москва, , 11:32 — REGNUM Власти Филиппин готовятся открыть границы для въезда иностранных туристов в страну. Возобновить международный туризм планируется в конце 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Филиппины будут принимать только вакцинированных от COVID-19 туристов. Вакцина «Спутник V» одобрена властями островного государства, поэтому у российских туристов появится возможность отдохнуть в этой стране.

Возобновить иностранный турпоток планируется в формате «зеленого коридора». Привитых от коронавируса туристов освободят от 14-дневного карантина по прибытии, но обяжут сдать ПЦР-тест перед полетом на Филиппины.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Филиппин запретили выбирать вакцину для прививок против коронавирусной инфекции.

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