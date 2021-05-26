Пенза, , 11:36 — REGNUM В Пензенской области за сутки зарегистрировали 74 новых носителя SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 26 мая подтверждено 46 909 случаев заражения коронавирусом.

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Выздоровели после болезни 44 247 пациентов, за сутки — 67 человек. Скончались от COVID-19 еще пятеро пензенцев, с начала наблюдения — 781 человек. Активными больными на сегодняшний день остаются 1881 пациент, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, по 30 июня в Пензенской области продлили режим повышенной готовности.

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