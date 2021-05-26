Минск, , 11:33 — REGNUM Инцидент с заменой белорусского государственного флага в Риге властями города является «незрелой реакцией». Об этом 26 мая заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов, его слова приводит агентство БелТА.

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"То, что произошло в Риге, мне как недавнему послу России в Латвии показалось диковатым, когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг. Снимается флаг России…» — сказал он.

Также Лукьянов отметил, что в некоторых случаях, по его мнению, полезно что-либо делать не торопясь.

«Я не говорю о профессионализме, соблюдении стандартов международного права. Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич публично заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую символику, используемой белорусской оппозицией, на чемпионате мира по хоккею, который проходит в латвийской столице.